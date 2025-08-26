Лига Ставок — чемпионат Московской области по гольфу пройдёт 26-29 августа

Лига Ставок – чемпионат Московской области по гольфу – 2025 состоится с 26 по 29 августа в Agalarov Golf & Country Club. Турнир с призовым фондом 2 500 000 рублей соберёт мощный состав участников, среди которых действующие чемпионы России, мастера спорта, лидеры национального рейтинга и восходящие звёзды российского гольфа. Генеральным партнёром соревнований выступит компания «Лига Ставок».

Лига Ставок – чемпионат Московской области по гольфу объединит лидеров в своих сферах, ценителей гольфа и истинных знатоков элитного досуга. В этом году в рамках мероприятия впервые состоится VTB PRO-AM 2025, организованный ВТБ Private Banking совместно с Федерацией гольфа Московской области. Клиенты банка получат уникальную возможность выйти на поле и сыграть с сильнейшими спортсменами России. Популярный в мире формат Pro Am собирает рядом профессионалов и любителей.

VTB PRO-AM 2025 входит в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, объединяющую соревнования по 14 видам спорта. В этом году Форум, организованный ВЭФ – Фонд Росконгресс, отметит 10-летний юбилей.

Партнёры турнира приготовили для участников ценные призы. Так, консьерж-сервис АМА — эксклюзивный сервис для премиальных клиентов, который решает повседневные и стратегические задачи, а также организует индивидуальные события и путешествия. Победители получат четыре билета Club 54 на престижный турнир LIV Golf в Саудовской Аравии.

Триумфаторов VTB PRO-AM ожидают наградные дипломы с алмазной инкрустацией пять карат от Alrosa Diamond Exclusive – многолетнего партнёра банка ВТБ. Специальный приз от ВТБ Private Banking — за Hole-In-One на 15-й лунке участник получит настоящий золотой слиток, символизирующий блеск и ценность мастерского удара.