Трэвис Келси и Тейлор Свифт сообщили о помолвке

Американский футболист, трёхкратный победитель Супербоула, игрок на позиции тайд-энд в команде «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и популярная американская певица Тейлор Свифт сообщили о помолвке.

«Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся», – написала Свифт на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Тейлор Свифт

Трэвис Келси и Тейлор Свифт начали встречаться летом 2023 года. С тех пор певица часто приходила на матчи «Канзас-Сити Чифс», чтобы поддержать команду Келси.

Помимо трёх побед на Супербоуле, 35-летний Келси также четыре раза попадал в первую команду All Pro (2016, 2018, 2020, 2022). На драфте-2013 года он был выбран «Канзас-Сити Чифс» под 63-м общим номером.