16-летний российский регбист Палфёров будет тренироваться во французском клубе

Пресс-служба Федерации регби России сообщила о поступлении 16-летнего воспитанника «Славы» Владимира Палфёрова в академию французского клуба «Байонне». Там Владимир в течение года будет проходить обучение и тренироваться вместе с командой. Подписание полноценного контракта с клубом станет возможным лишь в 2026 году.

«При первой возможности мы стараемся предоставлять нашим молодым и талантливым ребятам возможность расти, развиваться, прогрессировать, если речь идёт, в частности, о французских клубах», — прокомментировал отъезд Палфёрова вице-президент Федерации регби России Кирилл Яшенков.

В России Владимир входил в состав Московской академии регби, которая принимала участие во Всероссийских соревнованиях U16.

