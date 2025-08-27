Скидки
Главная Другие Новости

Спасатели в ходе аэросъёмки не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной

Спасателям в ходе аэросъёмки не удалось обнаружить признаки жизни у альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что не может подтвердить информацию о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной. Он также отметил, что операция по спасению женщины не планируется из-за погодных условий в горах.

12 августа на высоте 7000 м Наговицина сломала ногу. Один из напарников по интернациональной команде оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. Попытку эвакуировать россиянку совершили два иностранца, но неудачно. Её укутали в спальный мешок и оставили на горе.

