«Задача была одна — победить». Минаков выложил пост по итогам ЧМ-2025

Пловец Андрей Минаков опубликовал пост по итогам выступления на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Немножко с опозданием, но этот пост должен здесь быть! Выражаю благодарность всем причастным к моему выступлению на этом ЧМ! Действительно, он выдался невероятно сложным: не всё получалось так, как хотелось, и было немало сомнений и трудностей. Но именно в такие моменты особенно ощущаешь, насколько важна поддержка близких, команды и всех, кто верил.

И в самый последний день, когда cил почти не осталось, задача была одна — победить. Благодарен ребятам — Мирон, Кирилл, и Егор отдали все силы, что привело к исторической победе. Впервые в истории наша команда стала чемпионами мира в этой эстафете!" — написал Минаков на своей странице в социальных сетях.

В воскресенье, 3 августа, российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золотые награды в комплексной эстафете 4х100 м на ЧМ-2025. 23-летний Минаков представляет республику Татарстан на Всероссийских соревнованиях.