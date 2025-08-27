Завершивший карьеру из-за сотрясений мозга регбист Кристи умер в 39 лет

Бывший новозеландский регбист Шейн Кристи скончался в возрасте 39 лет, сообщает AP. Тело было обнаружено в его доме. Причины смерти на данный момент не сообщаются.

Кристи завершил карьеру в 2018 году в 32-летнем возрасте из-за последствий многочисленных сотрясений мозга. Спортсмен отмечал, что у него может быть хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) — дегенеративное заболевание головного мозга. После завершения карьеры Кристи заявлял о необходимости тщательнее изучать связь между сотрясением мозга и долгосрочными последствиями черепно-мозговых травм. Также Кристи завещал свой мозг для медицинских исследований.

Кристи перенёс несколько сотрясений мозга за время своей игровой карьеры, а после ухода из спорта в 2018 году страдал головными болями и провалами в памяти.