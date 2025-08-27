Чемпион Олимпиады-1980 Юрий Присекин ушёл из жизни в 63 года

Олимпийский чемпион 1980 года по плаванию Юрий Присекин скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Юрий Присекин завоевал золотую медаль в составе советской команды в эстафете 4×200 м вольным стилем. Он участвовал в предварительном заплыве. С 1984 по 1990 год Присекин занимал пост руководителя Центра олимпийской подготовки при плавательном бассейне СКА.

«Федерация водных видов спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кому дорога память о Юрии Ивановиче», — говорится в пресс-релизе.