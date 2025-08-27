Скидки
Чемпионка Европы Атаманов, завершившая карьеру, вернётся к тренировкам — Sport5

Представительница сборной Израиля по художественной гимнастике Дарья Атаманов возвращается к тренировкам. Об этом сообщает Sport5.co.il. В ноябре 2024 года Атаманов объявила о завершении карьеры.

Дарье Атаманов 19 лет. Она является абсолютной чемпионкой Европы 2022 года, бронзовым призёром чемпионата мира-2023 и финалисткой Олимпийских игр в Париже.

Гимнастка получила тяжёлую травму левой ноги на разминке перед чемпионатом мира — 2022, с которого она впоследствии снялась. Израильтянка проходила тяжёлую реабилитацию в течение 10 месяцев. Она вернулась к соревнованиям через год, к чемпионату мира — 2023, где стала бронзовым призёром в многоборье. Позднее Атаманов поехала на Олимпийские игры 2024 года в Париже, где прошла в финал и в итоге стала пятой.

