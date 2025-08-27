Скидки
Пропавший в Босфоре пловец Свечников мог уплыть в неправильную сторону

Российский пловец Николай Свечников, который пропал во время заплыва в заливе Босфор в Стамбуле, мог поплыть в противоположную от финиша сторону. Об этом рассказал турецкому изданию Milliyet один из участников гонки Хаяти Шамильоглу.

Пловец-любитель Хаяти Шамильоглу заявил, что видел Свечникова во время заплыва и предупреждал его о том, что тот движется не в ту сторону. Очевидец предполагает, что Свечников не утонул, а выбрался на другом берегу. После появления новостей о пропаже российского пловца Шамильоглу обратился в службу экстренной помощи. После наводки очевидец был доставлен на место, где последний раз видел Свечникова.

По словам Шамильоглу, Свечников плыл не в его группе участников. Турецкий спортсмен пытался позвать его около 15 раз. Россиянин услышал крик, но продолжил плыть в своём направлении. Также сообщается, что течение в Босфоре в тот день было несильным. Шамильоглу добавил, что никак не ожидал возможного исчезновения Свечникова, так как тот выглядел уверенным в себе пловцом.

Заплыв через Босфор – ежегодный международный турнир по плаванию на открытой воде, проводимый под эгидой Олимпийского комитета Турции с 1989 года.

Российский пловец Николай Свечников пропал 24 августа во время соревнования. Сообщение о пропаже поступило после того, как родственники не смогли связаться с пловцом после окончания заплыва. Сообщается, что последний сигнал от Свечникова через специальный чип поступал с берега, а затем пропал. На финише спортсмена никто не видел.

