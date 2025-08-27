Ярослава Магучих впервые за четыре года проиграла финал Бриллиантовой лиги

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место на финале Бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе (Швейцария). Она завершила соревнования с результатом 2,02 м.

Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которой покорилась высота 2,04 м. Тройку призёров замкнула британка Морган Лейк с результатом 2,00 м.

Ярослава Магучих не выиграла в финале Бриллиантовой лиги впервые с 2021 года. Напомним, украинка является действующей рекордсменкой мира в прыжках в высоту — 2,10 метра.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, финал. Прыжки в высоту: