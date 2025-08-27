Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ярослава Магучих впервые за четыре года проиграла финал Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих впервые за четыре года проиграла финал Бриллиантовой лиги
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место на финале Бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе (Швейцария). Она завершила соревнования с результатом 2,02 м.

Победу одержала австралийка Никола Олислагерс, которой покорилась высота 2,04 м. Тройку призёров замкнула британка Морган Лейк с результатом 2,00 м.

Ярослава Магучих не выиграла в финале Бриллиантовой лиги впервые с 2021 года. Напомним, украинка является действующей рекордсменкой мира в прыжках в высоту — 2,10 метра.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, финал. Прыжки в высоту:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,04 м.
  2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02 м.
  3. Морган Лейк (Великобритания) — 2,00 м. 
Материалы по теме
Как российского велогонщика лишили победы в суде. Главный скандал в истории «Вуэльты»
Как российского велогонщика лишили победы в суде. Главный скандал в истории «Вуэльты»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android