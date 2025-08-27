Скидки
Консилиум альпинистов заявил, что спасти альпинистку Наталью Наговицину невозможно

Группа альпинистов-профессионалов пришла к выводу, что спасение российской альпинистки Натальи Наговициной невозможно из-за ряда факторов. Заявление было опубликовано в социальных сетях туристической компании «Ак-Сай Трэвел», которая организовывала восхождение россиянки.

«К обсуждению присоединились специалисты, находящиеся на территории страны и за её пределами, которые имеют опыт проведения подобных операций и соответствующую подготовку, в т. ч. акклиматизацию.

В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне. Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам.

Данное мнение сформировано группой альпинистов, участвовавших в спасательной операции, экспертов и специалистов по горе Победа и может не совпадать с мнением общества», — говорится в заявлении.

Спасатели в ходе аэросъёмки не обнаружили признаков жизни у альпинистки Наговициной
