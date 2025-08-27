Французский велогонщик сломал два позвонка во время гонки на «Вуэльте»-2025

Французский велогонщик команды Groupama-FDj Гийом Мартен сломал два позвонка и получил несколько ушибов во время заезда на «Вуэльте» в результате падения. Об этом в соцсетях сообщил аккаунт команды. Также официальное заявление сделал сам пострадавший спортсмен.

«К сожалению, «Вуэльта» закончилась для меня ещё до того, как я ступил на испанскую землю, по причине тяжёлого сегодняшнего падения на скользком спуске. Как итог – два сломанных позвонка. Сейчас я нахожусь на лечении в больнице города Кунео и жду возвращения в Нормандию завтра или послезавтра. Удачи моим напарникам по команде в будущем», – написал Мартен в соцсети.

Пресс-служба команды пожелала скорейшего выздоровления велогонщику.

Мартену 32 года. На «Тур де Франс» этого года он занял 16 место в генеральной классификации.

«Вуэльта»– одна из самых престижных велогонок. В 2025 году она проходит с 23 августа по 14 сентября по территории нескольких европейских стран. В воскресенье состоялся второй этап заезда по маршурту «Альба – Лимоне-Пьемонте» на территории Италии.