Непомнящий и ещё семь россиян получили право участвовать в Кубке мира по шахматам

Гроссмейстер Ян Непомнящий и ещё семь россиян вошли в число шахматистов, которые смогут принять участие в Кубке Мира по шахматам. Об этом сообщается на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).

В список прошедших квалификацию россиян, помимо Непомнящего, вошли также Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров. Напротив отобравшихся к турниру российских шахматистов в списке указан статус FIDE.

Кубок мира по шахматам пройдёт с 30 октября по 27 ноября на Гоа, в Индии. В соревновании примут участие 206 шахматистов. Призовой фонд турнира составит два миллиона долларов. Три лучших участника мирового Кубка получат право участвовать в турнире претендентов в 2026 году.