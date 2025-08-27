Бывший российский конькобежец получил польское гражданство

Чемпион России в конькобежном спорте Владимир Семирунний получил польское гражданство. Теперь он сможет выступить на Олимпийских играх-2026 под флагом Польши.

«У меня нет слов. Всё было организовано меньше чем за два года, и теперь я наконец могу думать только о тренировках, своих целях, мечтах, Олимпиаде и медалях. Когда после чемпионата мира меня спросили, как я себя чувствую, был немного обрадован, но сейчас меня переполняет радость. Теперь передо мной открыты все двери, и я чувствую, как говорил во время наших последних встреч, что остался всего один шаг. Так благодарен президенту Польши за то, что всё произошло так быстро», — приводит слова Семируннего Sport Interia.

Семирунний представляет Польшу с сезона‑2024/25. На чемпионате мира ‑ 2025 в Хамаре он завоевал серебро на дистанции 10000 м и бронзу на 5000 м.