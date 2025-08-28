Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 27 августа

В среду, 27 августа, в Цюрихе начался финальный этап серии легкоатлетических турниров Бриллиантовая лига — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, финал

Женщины

Прыжки с шестом:

Кэти Мун (США) — 4,82 Сэнди Моррис (США) — 4,75 Эмили Гроув (США) — 4,75

Прыжки в высоту:

Никола Олислагерс (Австралия) — 2,04 Ярослава Магучих (Украина) — 2,02 Морган Лейк (Великобритания) — 2,00

Толкание ядра:

Джессика Схилдер (Нидерланды) — 20,26 Чейз Джексон (США) — 20,08 Сара Миттон (Канада) — 19,99

Мужчины

Прыжки с шестом:

Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00. Сэм Кендрикс (США) – 5,80.

Прыжки в длину:

Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,32 Маттиа Фурлани (Италия) — 8,30 Лиам Эдкок (Австралия) — 8,24

Толкание ядра:

Джо Ковач (США) — 22,46 Пейтон Оттердал (США) — 22,07 Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) — 21,87