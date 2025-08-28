Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 27 августа
В среду, 27 августа, в Цюрихе начался финальный этап серии легкоатлетических турниров Бриллиантовая лига — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, финал
Женщины
Прыжки с шестом:
- Кэти Мун (США) — 4,82
- Сэнди Моррис (США) — 4,75
- Эмили Гроув (США) — 4,75
Прыжки в высоту:
- Никола Олислагерс (Австралия) — 2,04
- Ярослава Магучих (Украина) — 2,02
- Морган Лейк (Великобритания) — 2,00
Толкание ядра:
- Джессика Схилдер (Нидерланды) — 20,26
- Чейз Джексон (США) — 20,08
- Сара Миттон (Канада) — 19,99
Мужчины
Прыжки с шестом:
- Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
- Эммануил Каралис (Греция) – 6,00.
- Сэм Кендрикс (США) – 5,80.
Прыжки в длину:
- Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,32
- Маттиа Фурлани (Италия) — 8,30
- Лиам Эдкок (Австралия) — 8,24
Толкание ядра:
- Джо Ковач (США) — 22,46
- Пейтон Оттердал (США) — 22,07
- Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) — 21,87
