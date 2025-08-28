Скидки
Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 27 августа

Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 27 августа
В среду, 27 августа, в Цюрихе начался финальный этап серии легкоатлетических турниров Бриллиантовая лига — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, финал

Женщины

Прыжки с шестом:

  1. Кэти Мун (США) — 4,82
  2. Сэнди Моррис (США) — 4,75
  3. Эмили Гроув (США) — 4,75

Прыжки в высоту:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,04
  2. Ярослава Магучих (Украина) — 2,02
  3. Морган Лейк (Великобритания) — 2,00

Толкание ядра:

  1. Джессика Схилдер (Нидерланды) — 20,26
  2. Чейз Джексон (США) — 20,08
  3. Сара Миттон (Канада) — 19,99

Мужчины

Прыжки с шестом:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
  2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00.
  3. Сэм Кендрикс (США) – 5,80.

Прыжки в длину:

  1. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,32
  2. Маттиа Фурлани (Италия) — 8,30
  3. Лиам Эдкок (Австралия) — 8,24

Толкание ядра:

  1. Джо Ковач (США) — 22,46
  2. Пейтон Оттердал (США) — 22,07
  3. Раджиндра Кэмпбелл (Ямайка) — 21,87
