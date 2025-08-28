Скидки
Фото: женился российский шахматист Андрей Есипенко

Андрей Есипенко
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко женился. Об этом сообщил телеграм-канал Шахматы+. Фотографии с праздничного мероприятия также появились в аккаунтах спортсмена и его избранницы Софии.

Фото: Телеграм-канал Саввы Ветохина

Ранее киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил о подписании контракта с Андреем Есипенко.

Также стало известно, что мужской шахматный Кубок мира 2025 года пройдёт в Индии. Информация опубликована на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На турнир приедет Андрей Есипенко. Кроме него, в список участников попали Ян Непомнящий, Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Евгений Наер и Арсений Нестеров.

