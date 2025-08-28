Трёхкратной олимпийской чемпионке из Австралии удалили опухоль из почки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по гребному слалому австралийка Джессика Фокс сообщила, что успешно перенесла операцию по удалению опухоли из почки.

Фото: Социальные сети Джессики Фокс

«Я не буду принимать участия в финале Кубка мира в ближайшие несколько недель. Вместо этого буду болеть из дома! На прошлой неделе мне сделали операцию по удалению опухоли из почки. Операция прошла очень хорошо, и я иду на поправку.

Я невероятно благодарна потрясающему медицинскому персоналу за их заботу и профессионализм. Спасибо доктору и его команде, замечательным медсёстрам, физиотерапевтам и психологу Крису, а также нашей команде за их поддержку.

Конечно, за последние несколько недель моя замечательная семья и друзья пережили настоящий ураган событий, но у меня всё хорошо — просто пара новых некрасивых шрамов, почка немного уменьшалась, но теперь гораздо больше стойкости.

Я чувствую себя хорошо, невероятно благодарна всем, рада быть дома. С нетерпением жду возможности отдохнуть в ближайшие несколько недель, пока восстанавливаюсь, и готовлюсь к возвращению на воду», — написала Фокс в социальной сети.

Фокс 31 год, она трёхкратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призёр в гребном слаломе. Также в активе Джессики 14 золотых медалей чемпионатов мира.