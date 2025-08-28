Американец Уэсли Со стал победителем Кубка Синкфилда по шахматам

Американский гроссмейстер Уэсли Со выиграл Кубок Синкфилда, который является пятым этапом серии Grand Chess Tour.

Со набрал 5,5 очка по итогам девяти туров турнира и вышел на тай-брейк, где оказался сильнее американца Фабиано Каруаны и Рамешбабу Прагнанандхи из Индии.

Кубок Синкфилда был последним этапом основной части Grand Chess Tour. Финальный турнир серии пройдёт с 26 сентября по 4 октября в Сан-Паулу (Бразилия), на него квалифицировались четыре лучших игрока сезона — француз Максим Вашье-Лаграв, представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха и два представителя США — Фабиано Каруана и Левон Аронян.