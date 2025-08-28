Скидки
Фото: пропалестинские активисты помешали израильской команде на «Вуэльте Испании» — 2025

Пропалестинские активисты создали помехи во время пятого этапа — командной гонки на «Вуэльте Испании» — 2025. Они развернули баннеры, флаги Палестины и стали преградой на пути спортсменов из Israel-Premier Tech.

Этап проходил через город Фигерас (Испания). Известно, что команда в итоге финишировала на 14-м месте. Её результаты на финише были скорректированы.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

В заключительном Гранд-туре сезона принимает участие и российский велогонщик Роман Ермаков. Он выступает за команду Bahrain Victorious.

Ранее стало известно об отсутствии на соревнованиях Тадея Погачара, который восстанавливается после победы на соревнованиях во Франции. UAE Team Emirates подчеркнула, что решение об отдыхе было принято для оптимальной подготовки к завершающей части сезона и предстоящему чемпионату мира.

