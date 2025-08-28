Экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края погиб после камнепада в горах

Бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края и руководитель различных направлений Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Расторгуев погиб при восхождении на горную вершину Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии.

«27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги) погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, вышедшая на маршрут 25 августа, попала под камнепад. Вертолёт эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу.

Александр Алексеевич Расторгуев – мастер спорта по альпинизму, инструктор — методист 1-й категории по альпинизму; старший инструктор — методист по ски-альпинизму; инструктор — методист 2-й категории по горным лыжам.

Он был тренером от бога — умел работать и с новичками, впервые приехавшими в горы, и с курсантами Школы инструкторов, помогая каждому раскрыться и расти. А главное, что отличало его как человека – это открытость к людям и невероятная душевная теплота.

Федерация альпинизма России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, его друзьям, коллегам и всем, кто знал и работал с ним», — говорится на сайте Федерации альпинизма России.