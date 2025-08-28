Попавший в скандал на ЧМ из-за одежды Карлсен стал лицом джинсовой коллекции бренда

16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал лицом джинсовой коллекции голландского бренда одежды G-STAR.

Фото: G-STAR

Фото: G-STAR

В декабре 2024 года на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который проходил в Нью-Йорке, Магнус Карлсен пришёл на партию в джинсах, был оштрафован, но отказался переодеваться. После этого норвежец принял решение покинуть турнир.

Карлсен стал гроссмейстером 26 апреля 2004 года в возрасте 13 лет, 4 месяцев и 27 дней. Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг ФИДЕ. Он сделал это в возрасте 19 лет 1 месяца. Сейчас в рейтинге ФИДЕ Магнус занимает лидирующую позицию с 2839 очками.