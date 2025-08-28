Единоборства остаются самым популярным видом спорта у детей — исследование Rambler&Co

Исследование Rambler&Co выявило, что единоборства остаются самым популярным видом спорта у детей. В топ-3 также попали игровые дисциплины и плавание.

Медиахолдинг совместно со «СберСтрахованием» опросили 62 тысячи интернет-пользователей и выяснили, какими видами спорта и как часто занимаются их дети. Как и годом ранее, регулярно посещают спортивные секции 54% детей. Из них 23% занимаются единоборствами: карате, дзюдо, тхэквондо и другими. Второе место по популярности у плавания и игровых видов спорта — футбола, баскетбола, хоккея, тенниса и иных видов — по 19%. В прошлом году в топ-3 входили эти же дисциплины, однако плавание занимало третье место — интерес к нему был ниже на 3 п. п., чем сейчас.

Танцы и спортивную хореографию выбирают 10% детей, гимнастику и лёгкую атлетику по 8%, лыжи — 4%. Киберспортом, который в прошлом году был включён в программу Олимпиады, профессионально занимаются уже 3% несовершеннолетних (на 2% выше, чем год назад). Ещё 6% детей посещают иные секции.

Больше половины (52%) юных спортсменов тренируются один-два раза в неделю, 32% — три-четыре раза, остальные 16% детей посещают секции ещё чаще. При этом добираются они до места занятий зачастую пешком или на общественном транспорте (54%). Сопровождают детей 46% родителей, из них большая часть отвозят их на машине.

Для большинства респондентов главными причинами отдать ребёнка в спорт остаются польза для здоровья (40%) и желание самих детей посещать секции (37%) — при этом к мнению детей родители стали прислушиваться чаще, в прошлом году этот пункт отмечали 30% опрошенных. Также среди преимуществ спорта 12% опрошенных назвали развитие самодисциплины, ещё 7% — возможность с пользой провести внеучебное время. Доля тех, кто водит своих чад на тренировки ради достижения высоких спортивных результатов, по-прежнему низка — всего 4%. Это говорит о том, что многие родители ставят в приоритет комфорт детей, их интерес и удовольствие от занятий, а не достижения и заслуги.

В финансовом плане за год спорт стал доступнее — 21% участников опроса поделились, что для их детей занятия бесплатны, в 2024-м это отметили только 15% респондентов. До 5 тысяч рублей ежемесячно на оплату секций тратят 38% опрошенных, 5-10 тысяч рублей — 21% россиян. Более крупные суммы — 10-20 тысяч рублей платят 11% родителей, ещё 9% — больше 20 тысяч рублей.