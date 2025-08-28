Скидки
Титулованный велогонщик Крис Фрум получил тяжёлые травмы во время тренировки во Франции

Крис Фрум
Британский профессиональный велогонщик Крис Фрум (Israel-Premier Tech) получил травмы во время тренировки на Лазурном берегу во Франции. Об этом пресс-служба команды сообщила в социальных сетях. Известно, что у спортсмена повреждено лёгкое и сломано пять рёбер в результате падения. Его транспортировали в больницу Тулона с помощью вертолёта.

«Состояние Криса стабильное. Травм головы нет, но у него коллапс лёгкого и перелом пяти рёбер. Также диагностирован перелом поясничного позвонка, из-за которого ему сделают операцию», — написала пресс-служба.

Фруму 40 лет. Он является четырёхкратным победителем «Тур де Франс», двукратным чемпионом «Вуэльты Испании» и чемпионом «Джиро д’Италия».

