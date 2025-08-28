Ноа Лайлз вырвал победу у Тебого на дистанции 200 м в финале Бриллиантовой лиги

Олимпийский чемпион 2024 года, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз стал победителем финала мировой легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в сезоне-2025 на дистанции 200 м. Американец преодолел одну из коронных дистанций за 19,74.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Финал, Цюрих. Мужчины, 200 м:

1. Ноа Лайлз (США) – 19,74.

2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76.

3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,14.

Финальный этап Бриллиантовой лиги проходит в Цюрихе (Швейцария) с 27 по 28 августа. Следующим крупным турниром для легкоатлетов станет чемпионат мира — 2025, который состоится в Токио с 13 по 21 сентября.