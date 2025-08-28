Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ноа Лайлз вырвал победу у Тебого на дистанции 200 м в финале Бриллиантовой лиги

Ноа Лайлз вырвал победу у Тебого на дистанции 200 м в финале Бриллиантовой лиги
Комментарии

Олимпийский чемпион 2024 года, шестикратный чемпион мира американский спринтер Ноа Лайлз стал победителем финала мировой легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига» в сезоне-2025 на дистанции 200 м. Американец преодолел одну из коронных дистанций за 19,74.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Финал, Цюрих. Мужчины, 200 м:

1. Ноа Лайлз (США) – 19,74.
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76.
3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,14.

Финальный этап Бриллиантовой лиги проходит в Цюрихе (Швейцария) с 27 по 28 августа. Следующим крупным турниром для легкоатлетов станет чемпионат мира — 2025, который состоится в Токио с 13 по 21 сентября.

Материалы по теме
Страшный ливень «утопил» этап Бриллиантовой лиги. И как атлеты вообще соревновались?!
Страшный ливень «утопил» этап Бриллиантовой лиги. И как атлеты вообще соревновались?!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android