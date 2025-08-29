Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 28 августа

В среду, 28 августа, в Цюрихе прошёл второй день финального этапа серии легкоатлетических турниров Бриллиантовая лига — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Женщины
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,76
2. Тиа Клейтон (Ямайка) – 10,84
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,94
200 м
1. Бриттани Браун (США) – 22,13
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,18
3. Мари-Жозе Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) – 22,25
100 м с/б
1. Акера Нюджент (Ямайка) – 12,30
2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,40
3. Грейс Старк (США) – 12,44
400 м
1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 48,70
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,23
3. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,49
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,18
2. Эмма Заплеталова (Словакия) – 53,18
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,76
800 м
1. Одри Верро (Швейцария) – 1.55,91
2. Джорджия Хантер-Белл (Великобритания) – 1.55,96
3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.56,97
1500 м
1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,99
2. Джессика Халл (Австралия) – 3.57,02
3. Линден Холл (Австралия) – 3.57,44
3000 м
1. Фантайе Белайне (Эфиопия) – 8.40,56
2. Джозетт Эндрюс (США) – 8.40,95
3. Ликина Амебав (Эфиопия) – 8.41,06
3000 м с/п
1. Фейт Черотич (Кения) – 8.57,24
2. Нора Джеруто (Казахстан) – 9.10,87
3. Марва Бузаяни (Тунис) – 9.12,03
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,91
2. Лиадагмис Повеа (Куба) – 14,72
3. Давислейди Веласко (Куба) – 14,65
Прыжки в длину
1. Ларисса Япичино (Италия) – 6,93
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,92
3. Хилари Кпатча (Франция) – 6,75
Диск
1. Валери Оллман (США) – 69,18
2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 67,15
3. Яйме Перес (Куба) – 66,08
Копье
1. Элина Дженго (Греция) – 64,57
2. Адриана Вилагос (Сербия) – 62,96
3. Джо-Ан дю Плесси (ЮАР) – 62,26
Мужчины
100 м
1. Кристиан Коулман США) – 9,97
2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98
3. Аким Блейк (Ямайка) – 9,99
110 м с/б
1. Корделл Тинч (США) – 12,92
2. Энрике Льопис (Испания) – 13,12
3. Джамал Бритт (США) – 13,21
200 м
1. Ноа Лайлз (США) – 19,74
2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76
3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,14
400 м
1. Джекори Паттерсон (США) – 43,85
2. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,40
3. Вернон Норвуд (США) – 44,45
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,70
2. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,45
3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,56
800 м
1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.42,37
2. Макс Берджин (Великобритания) – 1.42,42
3. Марко Ароп (Канада) – 1.42,57
1500 м
1. Нильс Ларос (Нидерланды) – 3.29,20
2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.29,91
3. Фануэль Кипкосгеи Коеч (Кения) – 3.30,02
3000 м
1. Джимми Грессье (Франция) – 7.36,78
2. Грант Фишер (США) – 7.36,81
3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 7.36,82
3000 м с/п
1. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.09,02
2. Эдмунд Серем (Кения) – 8.09,96
3. Салахеддин Бен Язиде (Марокко) – 8.14,10
Прыжки в высоту
1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) – 2,32
2. Олег Дорощук (Украина) – 2,30
3. Джувон Харрисон (США) – 2,25
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,56
2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,47
3. Яссер Мохаммед Трики (Алжир) – 17,42
Диск
1. Миколас Алекна (Литва) – 68,89
2. Кристьян Чех (Словения) – 67,18
3. Роже Стона (Ямайка) – 67,06
Копье
1. Юлиан Вебер (Германия) – 91,51
2. Нирадж Чопра (Индия) – 85,01
3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 84,95