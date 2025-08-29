Финал Бриллиантовой лиги — 2025: результаты на 28 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 28 августа, в Цюрихе прошёл второй день финального этапа серии легкоатлетических турниров Бриллиантовая лига — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Женщины

100 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,76

2. Тиа Клейтон (Ямайка) – 10,84

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,94

200 м

1. Бриттани Браун (США) – 22,13

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,18

3. Мари-Жозе Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) – 22,25

100 м с/б

1. Акера Нюджент (Ямайка) – 12,30

2. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) – 12,40

3. Грейс Старк (США) – 12,44

400 м

1. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) – 48,70

2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,23

3. Хенриетте Йегер (Норвегия) – 49,49

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,18

2. Эмма Заплеталова (Словакия) – 53,18

3. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,76

800 м

1. Одри Верро (Швейцария) – 1.55,91

2. Джорджия Хантер-Белл (Великобритания) – 1.55,96

3. Анаис Бургуан (Франция) – 1.56,97

1500 м

1. Нелли Чепчирчир (Кения) – 3.56,99

2. Джессика Халл (Австралия) – 3.57,02

3. Линден Холл (Австралия) – 3.57,44

3000 м

1. Фантайе Белайне (Эфиопия) – 8.40,56

2. Джозетт Эндрюс (США) – 8.40,95

3. Ликина Амебав (Эфиопия) – 8.41,06

3000 м с/п

1. Фейт Черотич (Кения) – 8.57,24

2. Нора Джеруто (Казахстан) – 9.10,87

3. Марва Бузаяни (Тунис) – 9.12,03

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,91

2. Лиадагмис Повеа (Куба) – 14,72

3. Давислейди Веласко (Куба) – 14,65

Прыжки в длину

1. Ларисса Япичино (Италия) – 6,93

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,92

3. Хилари Кпатча (Франция) – 6,75

Диск

1. Валери Оллман (США) – 69,18

2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 67,15

3. Яйме Перес (Куба) – 66,08

Копье

1. Элина Дженго (Греция) – 64,57

2. Адриана Вилагос (Сербия) – 62,96

3. Джо-Ан дю Плесси (ЮАР) – 62,26

Мужчины

100 м

1. Кристиан Коулман США) – 9,97

2. Акани Симбине (ЮАР) – 9,98

3. Аким Блейк (Ямайка) – 9,99

110 м с/б

1. Корделл Тинч (США) – 12,92

2. Энрике Льопис (Испания) – 13,12

3. Джамал Бритт (США) – 13,21

200 м

1. Ноа Лайлз (США) – 19,74

2. Летсиль Тебого (Ботсвана) – 19,76

3. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,14

400 м

1. Джекори Паттерсон (США) – 43,85

2. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,40

3. Вернон Норвуд (США) – 44,45

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 46,70

2. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,45

3. Иезекииль Натаниэль (Нигерия) – 47,56

800 м

1. Эммануэль Ваниони (Кения) – 1.42,37

2. Макс Берджин (Великобритания) – 1.42,42

3. Марко Ароп (Канада) – 1.42,57

1500 м

1. Нильс Ларос (Нидерланды) – 3.29,20

2. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.29,91

3. Фануэль Кипкосгеи Коеч (Кения) – 3.30,02

3000 м

1. Джимми Грессье (Франция) – 7.36,78

2. Грант Фишер (США) – 7.36,81

3. Андреас Альмгрен (Швеция) – 7.36,82

3000 м с/п

1. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.09,02

2. Эдмунд Серем (Кения) – 8.09,96

3. Салахеддин Бен Язиде (Марокко) – 8.14,10

Прыжки в высоту

1. Хамиш Керр (Новая Зеландия) – 2,32

2. Олег Дорощук (Украина) – 2,30

3. Джувон Харрисон (США) – 2,25

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Италия) – 17,56

2. Педро Пичардо (Португалия) – 17,47

3. Яссер Мохаммед Трики (Алжир) – 17,42

Диск

1. Миколас Алекна (Литва) – 68,89

2. Кристьян Чех (Словения) – 67,18

3. Роже Стона (Ямайка) – 67,06

Копье

1. Юлиан Вебер (Германия) – 91,51

2. Нирадж Чопра (Индия) – 85,01

3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 84,95