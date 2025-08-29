Скидки
Комиссия ФИДЕ постановила аннулировать титул гроссмейстера Кирилла Шевченко

Комментарии

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставила в силе дисквалификацию румынского шахматиста Кирилла Шевченко, а также постановила аннулировать его титул гроссмейстера.

В октябре 2024-го Кирилл Шевченко был пойман с телефоном в туалете во время партии клубного чемпионата Испании. Организаторы обвинили Шевченко в использовании подсказок, исключили из числа участников турнира и изменили результаты его партий на поражения.

Дисквалификация Шевченко отсчитывается с 19 октября 2024 года. Временное отстранение шахматиста продлится до 18 октября 2026 года, условный срок истечёт 18 октября 2027-го.

