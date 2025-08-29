Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборную Узбекистана исключили с домашнего чемпионата Азии из-за нарушений возраста игроков

Сборную Узбекистана исключили с домашнего чемпионата Азии из-за нарушений возраста игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Узбекистана была дисквалифицирована с домашнего чемпионата Азии среди игроков до 19 лет из-за нарушения тремя гандболистками возрастного ценза, сообщает «Быстрый центр».

По данным источника, хозяйки турнира подверглись санкциям из-за нарушения некоторыми гандболистками возрастного ценза. На молодёжном чемпионате Азии (U-19) имели право принимать участие игроки 2006 года рождения и моложе.

Расхождения были обнаружены в документах членов команды Анастасии Худоёровой (2005 год рождения), Севинч Эркабаевой (2004) и Сабины Муллаевой (2005). Отметим, что Эркабаева принимала участие в Играх стран СНГ в Бресте и была признана лучшей разыгрывающей турнира. Также Эркабаева — капитан сборной Узбекистана.

Вышеперечисленные гандболистки также ранее участвовали в молодёжном чемпионате мира 2024 года. Азиатская федерация гандбола постановила, что, учитывая, что они не смогут участвовать в чемпионате мира 2026 года (U-20), сборная Узбекистана должна быть дисквалифицирована из финального этапа, а все результаты в их группе аннулированы. Также команда лишилась путёвки на чемпионат мира (U-20).

Федерация гандбола Узбекистана направила апелляционное письмо в Международную федерацию гандбола по этому вопросу.

Материалы по теме
Трофей, которого у «Зенита» всё ещё нет. ЦСКА выиграл Суперкубок России по гандболу
Трофей, которого у «Зенита» всё ещё нет. ЦСКА выиграл Суперкубок России по гандболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android