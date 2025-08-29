Сборную Узбекистана исключили с домашнего чемпионата Азии из-за нарушений возраста игроков

Сборная Узбекистана была дисквалифицирована с домашнего чемпионата Азии среди игроков до 19 лет из-за нарушения тремя гандболистками возрастного ценза, сообщает «Быстрый центр».

По данным источника, хозяйки турнира подверглись санкциям из-за нарушения некоторыми гандболистками возрастного ценза. На молодёжном чемпионате Азии (U-19) имели право принимать участие игроки 2006 года рождения и моложе.

Расхождения были обнаружены в документах членов команды Анастасии Худоёровой (2005 год рождения), Севинч Эркабаевой (2004) и Сабины Муллаевой (2005). Отметим, что Эркабаева принимала участие в Играх стран СНГ в Бресте и была признана лучшей разыгрывающей турнира. Также Эркабаева — капитан сборной Узбекистана.

Вышеперечисленные гандболистки также ранее участвовали в молодёжном чемпионате мира 2024 года. Азиатская федерация гандбола постановила, что, учитывая, что они не смогут участвовать в чемпионате мира 2026 года (U-20), сборная Узбекистана должна быть дисквалифицирована из финального этапа, а все результаты в их группе аннулированы. Также команда лишилась путёвки на чемпионат мира (U-20).

Федерация гандбола Узбекистана направила апелляционное письмо в Международную федерацию гандбола по этому вопросу.