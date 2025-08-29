Российский и американский клубы по футзалу сделали совместное фото с флагами на Кубке мира

Российский женский клуб «Норманочка» и американский «Эквадор» опубликовали групповую фотографию с флагами стран после матча на Кубке мира по футзалу, который проходит в Бразилии.

Нижегородская «Норманочка» в ночь на пятницу, 29 августа, разгромила нью-йоркский «Эквадор» со счётом 7:0 и вышла в полуфинал Кубка мира с первого места группы B.

После игры на странице «Норманочки» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано совместное фото игроков и штабов команд с российским и американским флагами.

В полуфинале Кубка мира, 29 августа, «Норманочка» сыграет с бразильским «Факультаде Согипа», «Эквадор» поборется за выход в финал с бразильским клубом «Штейн Каскавел».