Прыгун в воду Терновой: мы сами упустили победу на чемпионате мира, иллюзий не было

Призёр чемпионата Европы Руслан Терновой поделился эмоциями после завоевания серебра на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Напомним, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки он вместе с Никитой Шлейхером уступил китайскому дуэту китайцам Цзыфэн Чжу и Чэн Цзылуну менее балла.

— После синхронных прыжков с Никитой Шлейхером много было разговоров о несправедливом судействе. Уже спустя месяц, с холодной головой, признаёте, что скорее сами упустили золото?

— Конечно, мы сразу и говорили, что сами упустили победу, иллюзий не было. Понимали, что если делаем качественно последний прыжок, то выигрываем. Соперников вытягивали, но это мы дали возможность их вытянуть на первое место. Так что претензии только к себе могут быть.

— Был психологический надлом? Близость победы порой сковывает.

— Возможно, что так. Шли первыми, понимали: всё близко, ошибаться нельзя. Лично я вроде как справился, последний прыжок чуть смазал, но всё же не завалил. Можно было лучше, конечно, но в целом психологически я с собой справился, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.