Российский прыгун в воду Терновой заявил, что настраивается на золото Олимпиады-2028

Российский прыгун в воду Руслан Терновой заявил, что хочет завоевать золотую медаль Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

— Следующая Олимпиада уже через три года. Думаете о перспективах выступления в Лос-Анджелесе?

— Конечно, хотелось бы поехать на Олимпиаду наконец-то! И не просто поехать, а за результатом. Настрой на олимпийское золото. Потенциально — могу, будем работать, главное, чтобы здоровье позволило всё реализовать.

— Среди потенциальных соперников — всё те же лица, что были в Сингапуре? Все по зубам, нет сверхлюдей?

— Пока таких не видно, но они могут появиться. И до Сингапура доехали ещё не все, есть ребята, кто взял паузу в карьере, а вернётся через год или два к Олимпиаде. Британца сильного не было, двух канадцев. Часто после олимпийского сезона люди уходят на время, так что конкуренция усилится, но общий уровень мне по зубам. Всё реально, главное — не переставать работать, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.