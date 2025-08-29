Скидки
Российский прыгун в воду оценил возможность введения искусственного интеллекта в судейство

Российский прыгун в воду оценил возможность введения искусственного интеллекта в судейство


Серебряный призёр чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Руслан Терновой не верит в возможное введение искусственного интеллекта в судейство в прыжках в воду.

– Возможно, стоит задуматься о внедрении искусственного интеллекта в судейство? Научить нейросеть сравнивать прыжок с идеальной моделью – и выставлять оценки беспристрастно.
– В теории это реально, но я не знаю, насколько реализуемо. Я в это не верю, не уверен, что это и нужно. Прыгают люди, оценивать тоже должны люди. Субъективность вида – это реальность, от которой не уйти, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

