«Бороться можно». Прыгун в воду Терновой сравнил спортсменов из России с мировыми лидерами

«Бороться можно». Прыгун в воду Терновой сравнил спортсменов из России с мировыми лидерами
Серебряный призёр чемпионата мира 2025 года Руслан Терновой оценил соперничество российских прыгунов в воду с лидерами вида спорта в мире.

– Лучшие российские прыгуны в воду не сильно отстают от мировых лидеров?
– На мой взгляд, нет. Просто в одной стране сильных прыгунов много быть не может, у нас их по два-три конкурентоспособных человека на снаряд. При этом если брать сумму баллов лидеров, то я сам и больше порой набирал, бороться с ними можно. У них опыта побольше. Сколько чемпионатов мира ребята прошли! Это всё тоже играет определённую роль, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

