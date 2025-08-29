Российский прыгун в воду Терновой оценил своё выступление на чемпионате мира в Сингапуре

Серебряный призёр чемпионата мира Руслан Терновой оценил свои результаты на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Больше положительных эмоций. Мы стали вторыми в синхронных прыжках, это большой успех, мы довольны. Это мой первый чемпионат мира, и здорово, что удалось уехать с медалью. Чуть-чуть совсем не хватило до победы, сами виноваты – упустили последним прыжком. В индивидуальных прыжках – седьмой. Ни хорошо, ни плохо. Средний результат. С ребятами тяжело было соперничать, всё-таки уровень совсем другой. Конечно, не так что мы сидим дома на внутренних стартах, но всё совсем по-другому», — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.