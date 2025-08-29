Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский прыгун в воду Терновой оценил своё выступление на чемпионате мира в Сингапуре

Российский прыгун в воду Терновой оценил своё выступление на чемпионате мира в Сингапуре
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира Руслан Терновой оценил свои результаты на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Больше положительных эмоций. Мы стали вторыми в синхронных прыжках, это большой успех, мы довольны. Это мой первый чемпионат мира, и здорово, что удалось уехать с медалью. Чуть-чуть совсем не хватило до победы, сами виноваты – упустили последним прыжком. В индивидуальных прыжках – седьмой. Ни хорошо, ни плохо. Средний результат. С ребятами тяжело было соперничать, всё-таки уровень совсем другой. Конечно, не так что мы сидим дома на внутренних стартах, но всё совсем по-другому», — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду
Эксклюзив
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android