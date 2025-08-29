Скидки
«Не всегда справедливо». Терновой — о судействе прыгунов в воду из Китая на ЧМ

«Не всегда справедливо». Терновой — о судействе прыгунов в воду из Китая на ЧМ
Вице-чемпион мира по синхронным прыжкам в воду Руслан Терновой высказался о том, как оценивали китайских прыгунов в воду на чемпионате мира в Сингапуре. Напомним, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки он вместе с Никитой Шлейхером уступил китайскому дуэту китайцам Цзыфэн Чжу и Чэн Цзылуну менее балла.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронные прыжки 10 м
29 июля 2025, вторник. 12:24 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
США

— Разговоры о помощи судей китайцам — это ведь не про то, что есть какое-то административное давление, а сугубо про авторитет? Как в университете — сначала ты работаешь на «зачётку», потом «зачётка» работает на тебя?
– Есть такое, но это не всегда справедливо. Сейчас у них новый, молодой состав. Видно, что они уровнем ниже. По сравнению с ребятами, которые были до них, — небо и земля. Смена поколений чувствуется, сейчас ребята прыгают не сказать, что «вау». Много ошибок, нет 10-балльных прыжков. И за такое ставить на балл-полтора больше только за флаг… Не очень честно по отношению ко всем спортсменам, не только к нам, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

