Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский вице-чемпион мира по прыжкам в воду назвал Криштиану Роналду своим кумиром

Российский вице-чемпион мира по прыжкам в воду назвал Криштиану Роналду своим кумиром
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира 2025 года в прыжках в воду Руслан Терновой назвал легендарного футболиста Криштиану Роналду своим примером и кумиром.

– Видел ваше празднование на чемпионате России. Это была отсылка к Криштиану Роналду?
– Нас попросили снять какой-то интересный ролик для федерации, а я тут как раз стал чемпионом страны. Надо отметить, отпраздновать. Это празднование знает весь мир, и я решил, что будет символично так отпраздновать успех – в стиле Роналду.

– Он жизненный ориентир для вас?
– Пример, кумир. Человек столько всего достиг, но прежде всего за счёт своей работы. Ничего не даётся просто так, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Материалы по теме
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду
Эксклюзив
«Настрой – на олимпийское золото». Интервью с главной надеждой России в прыжках в воду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android