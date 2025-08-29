Российский вице-чемпион мира по прыжкам в воду назвал Криштиану Роналду своим кумиром

Серебряный призёр чемпионата мира 2025 года в прыжках в воду Руслан Терновой назвал легендарного футболиста Криштиану Роналду своим примером и кумиром.

– Видел ваше празднование на чемпионате России. Это была отсылка к Криштиану Роналду?

– Нас попросили снять какой-то интересный ролик для федерации, а я тут как раз стал чемпионом страны. Надо отметить, отпраздновать. Это празднование знает весь мир, и я решил, что будет символично так отпраздновать успех – в стиле Роналду.

– Он жизненный ориентир для вас?

– Пример, кумир. Человек столько всего достиг, но прежде всего за счёт своей работы. Ничего не даётся просто так, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.