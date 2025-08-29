Вице-чемпион мира из России ответил на вопрос, можно ли заместить Олимпиаду деньгами

Вице-чемпион мира по синхронным прыжкам в воду Руслан Терновой ответил на вопрос, можно ли заместить участие в Олимпиаде деньгами.

— Мыслей завершить со спортом не было, но общую тенденцию подтверждаю: если в 2022 году было ещё прикольно выступать чисто на внутренних соревнованиях, то спустя год-два всё надоело. Одно и то же, одни и те же старты, участники, города. Вообще ничего в жизни не меняется. Уже даже деньги азарт не вызывали, даже финансовая мотивация не работала. Не зажигала. А вот как нас допустили сначала на Кубки мира, а затем и на ЧМ — глаза загорелись сразу. Масштаб другой, конкуренция, интерес. Всё круче.

— Олимпиаду заместить деньгами невозможно?

— Да, никакими деньгами. Это особый опыт, который хочет пережить каждый спортсмен, — сказал Терновой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.