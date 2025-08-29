Скидки
Двукратный чемпион ОИ Ингебригтсен восстановился от травмы ахилла и выступит на ЧМ в Токио

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Якоб Ингебригтсен выступит на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт с 13 по 21 сентября в Токио (Япония). 24-летний спортсмен восстановился от травмы ахилла, о который стало известно 19 мая.

«Возможно, не совсем оптимально бежать чемпионат мира без участия в соревнованиях до него, но так и должно быть. Я буду бегать и соревноваться. Это то, ради чего я живу. Это не так уж и сложно. Посмотрим, как всё сложится. Я действительно рад, что смог это сделать. Но, конечно, я участвую не просто ради участия.

Этой весной я несколько раз лежал в больнице. К счастью, мне очень помогли братья Хенрик, Филипп и многие хорошие физиотерапевты, товарищи по команде и люди из службы поддержки национальной команды. Я очень благодарен им за эту помощь и не уверен, что без них я бы добрался до этого чемпионата», — заявил Ингебригтсен в пресс-релизе, который приводит NRK.

Отмечается, что Якоб имеет допуск до дистанций 1500 и 5000 м на ЧМ, однако пока точно не решил, на какой из них будет выступать.

В последний раз Якоб Ингебригтсен участвовал в соревнованиях 21 марта на ЧМ в помещении в Нанкине (Китай). Тогда он стал чемпионом мира в помещении в беге на 1500 м.

