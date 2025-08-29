«Газпром-Югра» обыграл «Кристалл» в матче Суперлиги, забив семь мячей подряд
Сегодня, 29 августа, в Югорске местный мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» обыграл спортсменов «Кристалла» из Санкт-Петербурга в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 7:3 (0:2, 7:1). По ходу второго тайма «Газпром-Югра» забил в ворота «Кристалла» семь мячей подряд.
Суперлига . Групповой турнир
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
7 : 3
Кристалл
Санкт-Петербург
0:1 Фильо – 2' 0:2 Муждаков – 13' 0:3 Муждаков – 22' 1:3 Шистеров – 25' 2:3 Шистеров – 28' 3:3 Виноградов – 30' 4:3 Карпов – 30' 5:3 Тейшейра – 34' 6:3 Тейшейра – 34' 7:3 Чернявский – 37'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:
- «Газпром-Югра» (Югорск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 7:3 (0:2, 7:1).
Второй матч «Газпром-Югра» и «Кристалла» состоится в субботу, 30 августа, не ранее 13:00 мск.
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
