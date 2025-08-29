«Газпром-Югра» обыграл «Кристалл» в матче Суперлиги, забив семь мячей подряд

Сегодня, 29 августа, в Югорске местный мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» обыграл спортсменов «Кристалла» из Санкт-Петербурга в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 7:3 (0:2, 7:1). По ходу второго тайма «Газпром-Югра» забил в ворота «Кристалла» семь мячей подряд.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 7:3 (0:2, 7:1).

Второй матч «Газпром-Югра» и «Кристалла» состоится в субботу, 30 августа, не ранее 13:00 мск.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.