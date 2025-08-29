Российские синхронистки выиграли групповую произвольную программу на юниорском ЧМ-2025

Синхронистки из России, выступающие в нейтральном статусе на юниорском чемпионате мира – 2025, завоевали золото в групповой произвольной программе.

Команда девушек в составе Варвары Барабашовой, Анастасии Дуковой, Станиславы Козловой, Софии Михайловой, Арины Тикиджи, Алисы Готальской, Кристины Чехановой и Леси Гончаровой набрала за произвольную программу 290,3509 балла.

Серебро досталось сборной США, набравшей 267, 5929 балла. Третьими стали француженки, чей результат за выступление составил 267,4050 балла.

Чемпионат мира по синхронному плаванию среди юниоров проходит с 26 по 30 августа в столице Греции Афинах. Российские спортсмены участвуют в турнире в статусе нейтральных атлетов.