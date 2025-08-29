«Борьба до последней лунки». Жарич похвалил Лига Ставок — чемпионат Московской области

Первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич похвалил уровень выступлений и накал борьбы на Лига Ставок – чемпионат Московской области.

«Сегодня, и в этом наша гордость, в турнире участвуют лучшие гольфисты страны. Так получилось, что здесь их собралось даже больше, чем на чемпионате России. Для нас это большая честь. 30 человек с плюсовым гандикапом! Состав просто невероятный. Все видели, что борьба шла до последней лунки. Хочется пожелать, чтобы все соревнования в России были такие, как наш сегодняшний турнир, который мы считаем лучшим в стране на сегодняшний день», — сказал Жарич.

Лига Ставок – чемпионат Московской области по гольфу – 2025 состоялся с 26 по 29 августа в Agalarov Golf & Country Club. За призовой фонд в 2,5 млн рублей боролись 98 участников.

Абсолютным чемпионом, прошедшим дистанцию за наименьшее количество ударов, стал Егор Ерошенко. Он же праздновал успех в мужском зачёте. Среди женщин лучший результат показала Нина Пегова.