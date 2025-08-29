Александр Никитин: Министерство спорта и ОКР помогут развитию регионов

Заместитель министра спорта России Александр Никитин заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет России поддержат развитие региональных федераций.

«Мы как Министерство спорта и Олимпийский комитет России всячески будем продолжать поддерживать спортивные федерации, в том числе региональные. Ориентированы на то, чтобы календарь событий увеличивался. Больше соревнований — больше результат, больше успехов у спортсменов. Как результат — больше претензий на лидерство в мировых и международных первенствах», — сказал Никитин.

Никитин принял участие в торжественной церемонии награждения Лига Ставок – чемпионат Московской области по гольфу – 2025, прошедшего с 26 по 29 августа. Турнир с призовым фондом 2,5 млн рублей собрал лучших спортсменов России, среди которых действующие чемпионы страны, мастера спорта, лидеры национального рейтинга и восходящие звёзды.

Чемпионом среди мужчин стал Егор Ерошенко. Гольфист также завоевал звание абсолютного чемпиона турнира, пройдя дистанцию за наименьшее количество ударов. У женщин золото завоевала Нина Пегова.