Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу

На поле Agalarov Golf & Country Club прошёл турнир Лига Ставок – чемпионат Московской области по гольфу – 2025, организатором стала Федерация гольфа Московской области при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Генеральным партнёром турнира выступила компания «Лига Ставок».

Турнир собрал сильнейший состав участников: чемпионы и призёры чемпионата страны разных лет, мастера спорта, лидеры национального рейтинга, победители первенства России разных лет.

Спортивное состязание проходило на протяжении двух дней, гольфисты определяли сильнейших в трёх зачётах: мужском, женском и абсолютном. Топ-10 абсолютного зачёта боролись за призовой фонд в 2,5 млн рублей.

Абсолютным чемпионом стал Егор Ерошенко, который уже ранее подтвердил свой статус чемпиона страны (выиграл четыре индивидуальных чемпионата России), также в этом году он одержал победу в командном чемпионате. Таким образом, Егор собрал за один сезон все самые громкие титулы. Подобного результата не добивался ещё ни один гольфист в отечественной истории. Абсолютный чемпион сыграл финальный раунд за 71 удар, итоговый «минус 1» в таблице позволил спортсмену забрать 1 млн рублей призовых на чемпионате Московской области.

Лидером по итогам первого дня стал юниор Матвей Подольский со счётом «минус 3» (69 ударов). В финальный день Матвей шёл в лидерском флайте — впервые в своей карьере на подобном чемпионате среди взрослых и титулованных спортсменов. После турнира Егор положительно отозвался о Матвее, назвал его достойным соперником, у которого точно всё впереди. Серебро турнира завоевал мастер спорта Алексей Карасёв, за финальный раунд Алексей сделал 2 игла, один из которых на финальной лунке. Алексей сыграл поле за 69 ударов, что позволило ему подняться на вторую строчку в турнире. Бронза у чемпиона страны и мастера спорта Давида Нагиева. Давид также завершил раунд иглом на 18-м грине.

Чемпионкой Московской области стала Нина Пегова, мастер спорта международного класса, самая сильная гольфистка из всех участниц соревнования. В женском зачёте, как и в мужском, была очень напряжённая борьба. Серебро завоевала чемпионка страны Александра Чекалина, бронзу – лидер Национальной студенческой Лиги Варвара Неклюдова. Все три спортсменки до финальной лунки не отпускали своих соперниц, и каждая на финальной лунке оформила берди.

Церемонию награждения открыл президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов, который поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за доверие и внимание к гольфу. Сборная Московской области забирает пьедесталы на многих всероссийских стартах и не отдала победу в своём чемпионате. Из шести медалей Московская область забрала половину — два золота и одну бронзу.