«Норильский никель» одержал победу над «КПРФ», забив четыре мяча во втором тайме

Сегодня, 29 августа, в Климовске местный мини-футбольный клуб «КПРФ» уступил футболистам «Норильского никеля» из Норильска в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:4 (3:0, 0:4). По ходу второго тайма «Норильский никель» отыгрался, забив в ворота «КПРФ» четыре мяча подряд.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

«КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:4 (3:0, 0:4).

Второй матч «КПРФ» — «Норильский Никель» состоится в субботу, 30 августа, не ранее 14:00 мск.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.