«Норильский никель» одержал победу над «КПРФ», забив четыре мяча во втором тайме
Сегодня, 29 августа, в Климовске местный мини-футбольный клуб «КПРФ» уступил футболистам «Норильского никеля» из Норильска в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:4 (3:0, 0:4). По ходу второго тайма «Норильский никель» отыгрался, забив в ворота «КПРФ» четыре мяча подряд.
Суперлига . Групповой турнир
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 4
Норильский никель
Норильск
1:0 Гильерме – 6' 2:0 Безруков – 13' 3:0 Асадов – 17' 3:1 Кудзиев – 22' 3:2 Крыкун – 29' 3:3 Алибеков – 32' 3:4 Кудзиев – 39'
Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:
- «КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:4 (3:0, 0:4).
Второй матч «КПРФ» — «Норильский Никель» состоится в субботу, 30 августа, не ранее 14:00 мск.
Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.
