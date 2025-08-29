Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Норильский никель» одержал победу над «КПРФ», забив четыре мяча во втором тайме

«Норильский никель» одержал победу над «КПРФ», забив четыре мяча во втором тайме
Комментарии

Сегодня, 29 августа, в Климовске местный мини-футбольный клуб «КПРФ» уступил футболистам «Норильского никеля» из Норильска в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:4 (3:0, 0:4). По ходу второго тайма «Норильский никель» отыгрался, забив в ворота «КПРФ» четыре мяча подряд.

Суперлига . Групповой турнир
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 4
Норильский никель
Норильск
1:0 Гильерме – 6'     2:0 Безруков – 13'     3:0 Асадов – 17'     3:1 Кудзиев – 22'     3:2 Крыкун – 29'     3:3 Алибеков – 32'     3:4 Кудзиев – 39'    

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

  • «КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 3:4 (3:0, 0:4).

Второй матч «КПРФ» — «Норильский Никель» состоится в субботу, 30 августа, не ранее 14:00 мск.

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.

Материалы по теме
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
«Мы готовились всего три дня». «Ухта» продолжает удивлять поклонников российского футзала
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android