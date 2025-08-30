Любительский регбийный клуб «Локомотив» прекратил существование — источник

Любительский регбийный клуб «Локомотив», представляющий Москву, расформирован. Об этом сообщает телеграм-канал «Железное регби».

Ранее, в феврале 2025 года из-за кадровых проблем прекратила существование женская команда любительского регбийного «Локомотива».

По данным источника, тренер и президент клуба Роман Овчинников объявил о решении закрыть проект на командном собрании. Овчинников заявил, что «Локомотив» завершил карьеру».

Московский регбийный «Локомотив» был образован в 1936 году, с тех пор клуб несколько раз прекращал существование и возрождался. В его активе победа на чемпионате СССР – 1983, 10 титулов чемпионов России, 10 Кубков России.