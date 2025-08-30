Скидки
Путин оценил спортивное сотрудничество с Китаем и призвал оградить спорт от политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в письменном интервью агентству «Синьхуа» отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества с Китаем, включая сферу спорта, а также подчеркнул необходимость ограждать спорт от политизации.

«Хорошие результаты в спортивном сотрудничестве. Благодарим китайских партнёров за активное участие в международных российских спортивных проектах, среди которых инновационные «Игры будущего», Игры стран БРИКС и многие другие. Китайская сборная была одной из самых представительных на этих соревнованиях. Считаем, что спорт должен быть максимально ограждён от политизации», — приводит слова Владимира Путина официальный сайт Кремля.

Полный текст интервью опубликован на официальном сайте Кремля.

Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 по футболу в США
