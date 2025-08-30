Скидки
«Норманочка» вышла в финал Кубка мира по футзалу

«Норманочка» вышла в финал Кубка мира по футзалу
Комментарии

Российский клуб «Норманочка» вышел в финал Кубка мира по футзалу. В 1/2 финала команда из Нижнего Новгорода разгромила бразильскую команду «Факультаде Согипа». Встреча завершилась со счётом 10:1.

В составе «Норманочки» по дублю оформили Евгения Коваленко и Ксения Олькова, также по одному мячу забили Фернанда де Паула Силва, Елизавета Никитина, Елизавета Шарапова, Мария Самойлова, Робинья и Ирина Правдина. У бразильского клуба единственным забитым мячом отметилась Мариани.

В финале «Норманочка» сыграет с другой бразильской командой — «Штейн Каскавел». Бразильянки в полуфинальном матче одолели нью-йоркский «Эквадор».

