«КПРФ» уверенно обыграл «Норильский никель» в матче Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 30 августа, в Климовске местный мини-футбольный клуб «КПРФ» уверенно обыграл «Норильский никель» из Норильска в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 4:0 (1:0, 3:0).

Дубль в составе хозяев оформил Ричард, по одному мячу забили Сергей Крыкун и Павел Симаков. В составе гостей красную карточку во втором тайме получил Владимир Саносян.

Футзал. Суперлига-2025/2026. Групповой турнир:

«КПРФ» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 4:0 (1:0, 3:0).

Действующим победителем чемпионата России по футзалу является «Ухта». В финале команда обыграла «Газпром-Югра» со счётом 4-3 в серии.