Гандболистки клуба «Ростов-Дон» в восьмой раз выиграли Суперкубок России

Сегодня, 30 августа, в Москве завершилась игра за женский Суперкубок России. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли московский ЦСКА. Матч завершился со счётом 27:24.

Гандбол. Суперкубок России. Женщины. Финал:

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 27:24 (16:11), (Сёмина — 9, Санталова — 5; Стаценко — 5, Фролова — 4).

«Ростов-Дон» в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России, семь раз он побеждал в чемпионате страны. ЦСКА трижды завоёвывал Суперкубок России и четыре раза выигрывал первенство страны, в том числе в прошлом сезоне.

Ранее гандболистки «Ростов-Дон» в финале чемпионата России — 2024/2025 проиграли ЦСКА. Московский клуб выиграл финальную серию со счётом 2-0.