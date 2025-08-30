Российские синхронистки выиграли командный зачёт юниорского ЧМ

В Афинах (Греция) с 26 по 30 августа завершился чемпионат мира среди юношей и девушек 13-16 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран. Российские атлеты выиграли командный зачёт, завоевав семь медалей (пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую).

Синхронное плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Медали россиянок

Золото

Соло - Александра Пищикова.

Группа — Варвара Барабашова, Кристина Чеханова, Алиса Готальская, Анастасия Дукова, Арина Тикиджи, Станислава Козлова, София Михайлова и Леся Гончарова.

Фигуры — Станислава Козлова.

Комби — Алиса Готальская, Анастасия Дукова, Арина Тикиджи, Станислава Козлова, София Михайлова, Леся Гончарова, Анастасия Наумова, Арина Тумкина, Кристина Чеханова и Мария Пахомова.

Дуэты — Варвара Барабашова и Александра Пищикова.

Серебро

Фигуры — София Михайлова.

Бронза

Фигуры — Леся Гончарова.