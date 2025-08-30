Скидки
Российские синхронистки выиграли командный зачёт юниорского ЧМ

Российские синхронистки выиграли командный зачёт юниорского ЧМ
Комментарии

В Афинах (Греция) с 26 по 30 августа завершился чемпионат мира среди юношей и девушек 13-16 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 38 стран. Российские атлеты выиграли командный зачёт, завоевав семь медалей (пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую).

Синхронное плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Медали россиянок

Золото

  • Соло - Александра Пищикова.
  • Группа — Варвара Барабашова, Кристина Чеханова, Алиса Готальская, Анастасия Дукова, Арина Тикиджи, Станислава Козлова, София Михайлова и Леся Гончарова.
  • Фигуры — Станислава Козлова.
  • Комби — Алиса Готальская, Анастасия Дукова, Арина Тикиджи, Станислава Козлова, София Михайлова, Леся Гончарова, Анастасия Наумова, Арина Тумкина, Кристина Чеханова и Мария Пахомова.
  • Дуэты — Варвара Барабашова и Александра Пищикова.

Серебро

  • Фигуры — София Михайлова.

Бронза

  • Фигуры  — Леся Гончарова.
