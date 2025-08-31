Скидки
«Норманочка» стала серебряным призёром Кубка мира по футзалу

Российский клуб «Норманочка» потерпел поражение в финале Кубка мира по футзалу. В матче за титул клуб из Нижнего Новгорода уступил бразильской команде «Штейн Каскавел». Встреча завершилась со счётом 1:3.

