«Норманочка» стала серебряным призёром Кубка мира по футзалу
Поделиться
Российский клуб «Норманочка» потерпел поражение в финале Кубка мира по футзалу. В матче за титул клуб из Нижнего Новгорода уступил бразильской команде «Штейн Каскавел». Встреча завершилась со счётом 1:3.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
09:20
- 30 августа 2025
-
20:31
-
17:47
-
16:25
-
12:41
-
07:29
-
00:32
-
00:02
- 29 августа 2025
-
23:46
-
23:14
-
20:49
-
20:49
-
20:17
-
18:44
-
18:17
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:30
-
16:10
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
13:38
-
13:23
-
13:07
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:30
-
11:52
-
01:18
-
01:01
- 28 августа 2025
-
23:15